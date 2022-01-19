Son dakika haber! Polonyalı bir rahip ve iki asker sahte aşı kartı satmaktan gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Polonya'da bir rahip ve iki asker, ülkenin birçok şehrinde sahte aşı kartı sattıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polonya'da bir rahip ve iki asker, ülkenin birçok şehrinde sahte aşı kartı sattıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polonya'daki askeri polisler tarafından yakalanan Katolik kilisesi rahibi ve iki askerin, sahte Kovid-19 aşı sertifikalarını hazırlatıp sattığı tespit edildi.

Çetenin, sahte belgeler için 22 ila 221 avro ücret aldığı ve bugüne kadar 100 kişiye bu belgelerden sattığı öğrenildi.

Polonia Christiana dergisinin haberleştirdiği olay, Poznan Savcılığı tarafından da doğrulandı.

Savcılık sözcüsü Lukasz Wawrzyniak, rahibin Kovid-19 sahte belgelerinin elde edilmesinde aracılık ettiği, askerlerin de para alışverişinde rol oynadığını söyledi.

Dolandırıcılık, ekonomik çıkar elde etmek, yanlış beyanda bulunmak suçlamalarıyla yargılanacakları belirtilen zanlılar, suçlu bulunmaları halinde bir ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.