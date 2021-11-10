Son dakika haber! Polonya Başbakanı Morawiecki: "AB sınırında yaşanan kriz, Belarus devlet terörüdür"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Belarus sınırındaki duruma yönelik, "AB sınırında yaşanan kriz, Belarus devleti terörüdür. Bu devlet terörünün tezahürü, aynı zamanda Belarus'ta halkın demokratik seçimini desteklediğimiz için Lukaşenko'nun sessiz intikamı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya'nın doğusundaki Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi üzerine başkent Varşova'ya gelerek Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, AB'nin Polonya ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Michel, "Durum ciddi. hızlıca hareket etmek gerek. Birlik içinde kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullanırken, Başbakan Morawiecki ile Avrupa'nın birliği çerçevesinde harekete geçirebilecekleri, sınırları daha iyi koruyacak fiziksel altyapı dahil çeşitli önlemleri konuştuklarını dile getirdi.

Morawiecki: "AB sınırında yaşanan kriz, Belarus devlet terörüdür"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise uzaktan bakıldığında Polonya-Belarus sınırındaki olayların göçmen krizi gibi görünebileceğini, ancak bunun AB'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla tetiklenen politik bir kriz olduğunu söyledi. Başbakan Morawiecki, "AB sınırında yaşanan kriz, Belarus devlet terörüdür. Bu devlet terörünün tezahürü, aynı zamanda Belarus'ta halkın demokratik seçimini desteklediğimiz için Lukaşenko'nun (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko) sessiz intikamı" diye konuştu. Morawiecki, bugün tüm AB'nin ağız birliği etmiş olmasının kendisi açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yaşanan krizin sorumlusunun Lukaşenko olduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığını belirten Morawiecki, Polonya ve AB'nin güvende olması için AB ülkelerinin birlikte uygun çözümler üretmek zorunda olduğunu kaydetti. Başbakan Morawiecki, "Rusya ve Belarus ile iş birliği yapmak istiyoruz, ancak kafamıza silah dayanmış şekilde değil" şeklinde konuştu.

Yaptırım seçenekleri de masada

Başbakan Mateusz Morawiecki, göçmenleri Belarus'a taşıyan havayolu firmalarına yaptırım uygulanmasını da içerecek bir takım önlemleri görüşeceklerini belirtti. Morawiecki, Lukaşenko rejimine yönelik spesifik yaptırımlar olmaksızın arzu ettikleri etkiyi elde edemeyeceklerini savundu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise özel operasyonel yaptırımlara hazır olmak zorunda olduklarını, yaptırımları AB üyesi devletlerle koordine etmek istediklerini söyledi. Michel, "Yalnızca Belarus'tan bahsetmiyoruz, aynı zamanda bu sisteme katılanlardan da bahsediyoruz" şeklinde konuştu. - VARŞOVA