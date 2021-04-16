Son dakika haber... Polisten pos tefecilerine operasyon
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Son dakika haber... Polisten pos tefecilerine operasyon

Son dakika haber... Polisten pos tefecilerine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri pos tefeciliği operasyonu gerçekleştirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri pos tefeciliği operasyonu gerçekleştirdi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri pos tefeciliği suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezimizde cep telefonu ticareti üzerine faaliyet gösteren iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 12 adet pos cihazı ile farklı kişilere ait 27 kredi kartı, 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. B.G isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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