Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını - Haberler
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Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını Balıkesir'in Körfez bölgesinde polis ekipleri peş peşe yaptığı operasyonlarla fuhuş sektörüne darbe vurdu.

Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını

BALIKESİR - Balıkesir'in Körfez bölgesinde polis ekipleri peş peşe yaptığı operasyonlarla fuhuş sektörüne darbe vurdu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri Akçay-Sarıkız Mahallesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Organizatör şahısların Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ilçelerini de fuhuş amacı ile kadın temin ettikleri tespit edilmesi üzerine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırmalar genişletilerek, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde bulunan farklı toplam 8 adrese eşzamanlı olarak operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs ve Özbekistan uyruklu 2 bayan şahıs yakalanırken, operasyonlarda 1 adet otomatik tüfe, 19 adet MKE yapımı tabanca mermisi, 10 adet cep telefonu, fuhuştan kazanılan 2 bin 300 lira, paketli ve kullanılmış prezervatif ile insel içerikli malzeme ele geçirildi.

Yakalanan Ayşe Fatma D., İsmail T, Murat A ve Şükran A. İsimli şüpheliler gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 2 kadının ise sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

(BT-SS-İHS)

Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını

Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını

Polisten Edremit Körfezi ilçelerinde fuhuş baskını

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Son Dakika Haberleri
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