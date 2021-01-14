'Dur' ihtarına uymadı, 4 yaşındaki kızının canını tehlikeye attı
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'Dur' ihtarına uymadı, 4 yaşındaki kızının canını tehlikeye attı

14.01.2021 03:04 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:44

Kırıkkale'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, araç içindeki 4 yaşındaki kızının da canını tehlikeye sokarak kaçmaya başladı. Yarım saatlik kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin, boş araziye attığı poşetten de 2 kilogram uyuşturucu çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan İbrahim Ç., 34 PT 2937 plakalı hafif ticari aracıyla ters yöne girip kaçmaya çalıştı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca aracında bulundurduğu uyuşturucu maddenin olduğu poşeti boş bir araziye attı.

2 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Yeni Mahalle 121. Sokak'ta ekip araçlarıyla yolu kapatan Yunus Timleri, 4 yaşındaki kızının da canını tehlikeye sokan İbrahim Ç.'yi yakaladı. Polisin arazide yaptığı aramada da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan İbrahim Ç'nin 4 yaşındaki kızı ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'Dur' ihtarına uymadı, 4 yaşındaki kızının canını da tehlikeye attı

NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPTI

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ile narkotik köpeği 'Adam' araç ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Daha sonra hafif ticari araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. İstanbul'dan gelerek Kırıkkale yolunu kullanan İbrahim Ç'nin Kayseri istikametine gideceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'Dur' ihtarına uymadı, 4 yaşındaki kızının canını da tehlikeye attı
'Dur' ihtarına uymadı, 4 yaşındaki kızının canını tehlikeye attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

Haber Yorumları (1)
AHMET: çocuğunu düşünen adam başkasının çocuklarını zehirlemez. o çocuk o itin elinden alınmalı
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