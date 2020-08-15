Son dakika haber | "Polisim' diyerek sevgili oldu 11 bin lira dolandırdı
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Son dakika haber | "Polisim' diyerek sevgili oldu 11 bin lira dolandırdı

Son dakika habere göre "Polisim' diyerek sevgili oldu 11 bin lira dolandırdı Adana'da 'birine benzettim' diyerek tanışıp kendisini polis olarak tanıtarak kadınla sevgili olduktan sonra 11 bin lirasını aldığı öne sürülen zanlı yakalandı Ayrılmak istediğini söyleyen şahıstan verdiği paraları geri isteyen...

15.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:05

"Polisim' diyerek sevgili oldu 11 bin lira dolandırdı

Adana'da 'birine benzettim' diyerek tanışıp kendisini polis olarak tanıtarak kadınla sevgili olduktan sonra 11 bin lirasını aldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Ayrılmak istediğini söyleyen şahıstan verdiği paraları geri isteyen kadın, "Fotoğraflarını sosyal medyaya atar seni rezil ederim" diye tehdit edilince şikayet için gittiği emniyette adamın polis olmadığını öğrenip şoke oldu

ADANA - Adana'da 'birine benzettim' diyerek tanışıp kendisini polis olarak tanıtarak tavladığı kadınla sevgili olduktan sonra 11 bin lirasını aldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat A. (37), Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesinde giderken 1.5 ay önce yanından geçtiği Zübeyde K. 'ya (35), 'Sizi birine benzettim' diyerek konuşup tanıştı. Murat A. daha sonra kendisine polis süsü vererek görevdeymiş gibi polis yeleği giyip Zübeyde K. ile buluştu. Murat A. ile Zübeyde K. ile sevgili oldu. Bu süre içinde zanlı Murat K. genç kadından evlenme vaadiyle, ev alma ya da evi değiştirme bahanesiyle 11.5 gram altın ve değişik zamanlarda para aldı. Zanlı, bir süre önce de genç kadına kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kadın, altınlarla birlikte verdiği 11 bin lirayı istedi. Zanlı, genç kadın parayı isteyince "Bana gönderdiğin fotoğrafları sosyal medyaya atarım, seni rezil ederim" diye tehdit etti.

"Polis olmadığını şikayete gidince öğrendi"

Genç kadın, tehdit edilince Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek "Polis sevgilim vardı benden ayrılmak istedi. Ben de sevgiliyken verdiğim paraları isteyince beni tehdit etti" diyerek ismini verdi. Bunun üzerine polis verilen isimden yaptığı araştırmada zanlının polis olmadığı ortaya çıktı. Genç kadın, bunu öğrenince şok olup zararının karşılanması için zanlıdan şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine zanlıyı yakaladı. Zanlı, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, genç kadının zararını ödeme sözü verdiği öğrenildi. Ayrıca zanlının 7 ayrı suçtan arandığı öne sürüldü.

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Son dakika haber | 'Polisim' diyerek sevgili oldu 11 bin lira dolandırdı

Kaynak: İHA

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