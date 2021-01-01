Son dakika haber: Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler (2)
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Son dakika haber: Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler (2)

01.01.2021 21:54 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:58
Son dakika haber: Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler (2)

Gelen son dakika haberine göre 1 KİŞİ TUKUKLANDI Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.T. tutuklanırken, A.Ü. ve E.K. ise serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUKUKLANDI 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.T. tutuklanırken, A.Ü. ve E.K. ise serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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