Son dakika haber: Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler (2)
01.01.2021 21:54 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:58
Gelen son dakika haberine göre 1 KİŞİ TUKUKLANDI Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.T. tutuklanırken, A.Ü. ve E.K. ise serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUKUKLANDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.T. tutuklanırken, A.Ü. ve E.K. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ