Son dakika haber | Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Turhan'ın ailesine acı haber verildi

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın (29) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın (29) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri Sincan'ın Maraşal Çakmak Mahallesi Şehit Ahmet Doğan Caddesi'nde yaşayan Mustafa ve Nuran Turhan çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Bekar olduğu ve 2 kız kardeşinin bulunduğu belirtilen şehidin evine ve caddeye Türk bayrakları asıldı.

Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.

Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilen şehidin cenazesinin, cuma namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan