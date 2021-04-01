Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam, gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde semt pazarında bir elinde bastonla yürüyüp diğer eliyle kadınları taciz eden 65 yaşındaki N.Y., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına aldı.

Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan taciz olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bir elinde baston olan bir kişi, pazara alışverişe gelen kadınları diğer eliyle dokunarak taciz etti. Tezgah başlarındaki kadınlara arkadan yaklaşan tacizcinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntü kısa sürede çok sayıda tepki alırken, polis ekipleri de harete geçti. N.Y. olduğu belirlenen taciz şüphelisi bugün Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı