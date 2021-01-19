Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu
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Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu

19.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:21
Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Nurettin Avcı (50), yol kenarına park ettiği aracında ölü bulundu.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Nurettin Avcı (50), yol kenarına park ettiği aracında ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama firması sahibi Nurettin Avcı, mahalleli tarafından, yol kenarında park halindeki aracında sürücü koltuğunda hareketsiz bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Avcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Havza Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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