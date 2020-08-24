Son dakika haber: PANDEMİDE MOTOSİKLETE İLGİ ARTTI, FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: PANDEMİDE MOTOSİKLETE İLGİ ARTTI, FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI

Son dakika gündem haberi: Salgın sürecinde bireysel kullanımlı ulaşım araçlarına ilgi arttı.

24.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:42

Salgın sürecinde bireysel kullanımlı ulaşım araçlarına ilgi arttı. Bunların başında ise motosiklet geliyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin araştırmasına göre, küçük hacimli motosiklet satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 arttı. 20 yıldır özel bir motosiklet firması işleten Benan Esengül, Pandemi sürecinde bir önceki seneye göre satışlar bir hayli fazlalaştı. Hem ikinci elde hem sıfır satışlarda ciddi oranlar gördük dedi.

Kullanımdaki artışla beraber sıfır ve ikinci el motosikletlerin fiyatlarında da artışlar yaşandı. Motosiklet sürücüsü Sena Soycan, kendi motorumu 1,5 sene önce 42 bin liraya almıştım. Şu anda bakıyorum ikinci ellere aynı motosiklet 81, 82 bin civarına geliyor. Bu derece ciddi bir artış var ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLET SATIŞLARIMIZDA GEÇEN SENEYE GÖRE CİDDİ ANLAMDA ARTIŞ VAR

30 yıldır özel bir motosiklet firması işleten Benan Esengül, pandemi döneminde motor satışlarının bir hayli arttığını belirtti. Toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların motosiklete yöneldiğini söyleyen Esengül, Zaten motosiklet kullanım oranları çok arttı ama bu sene pandemi sürecinde bir önceki seneye göre satışlar bir hayli fazlalaştı. Hem ikinci elde hem sıfır satışlarda ciddi oranlar gördük. Zaten trafikten dolayı insanlar tercih ediyordu ama bu sene pandemiden dolayı satışlar çok fazla arttı. Bunun olayı da hem insanların toplu taşıma kullanmamaları hem de motosiklete olan ilginin artması oldu. Biz 30 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz ben de 20 senedir motosiklet kullanıcısıyım. Geçen seneye göre ortalama yüzde 10, yüzde 15 satışlarımızda artış oldu. İkinci ele talep de bir hayli artmaya başladı. Beklemeye alınan ya da araç alalım daha sonra motor alırız denilen olaylar biraz daha değişti. Artık öncelik motora verildi pandemi döneminde. Burada da bizlere çok iş düştü. Eğitimler olsun güvenlik olsun ekipman olsun bilinçli bir şekilde kullanıcıları motosiklete başlatmaya başladık. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında fark var. Sıfırlar arttığı için otomatik olarak ikinci el fiyatları da biraz arttı şeklinde konuştu.

ARKADAŞLARIM PANDEMİ SÜRECİNDE MOTOR KULLANMAK İÇİN BENDEN FİKİR ALDILAR

Pandemi sürecinde yakın çevresinin motosiklet kullanmaya başladıklarını söyleyen Kayhan Şahin, Valla ben 10 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bu pandemi dolayısıyla tabii ki toplu taşıma ve metroya binme olayı bayağı bir azalmış durumda. İnsanlar tedirgin tabii bu virüsten dolayı. Millet daha çok motosikletlere yönelmeye başladı. Mantıklı olan da bu zaten. İstanbul trafiğini biraz da olsa hafifletiyor. Yakın arkadaşlarım ya da metro ve otobüs kullanan arkadaşlarım artık motor kullanmaya başladılar. Son 1 senedir fiyatlarda ciddi anlamda artış var. Nereden baksanız yüzde 50, 60 oranında bir zam söz konusu. Ben kendi motorumu 1,5 sene önce 42 bin liraya almıştım. Şu anda bakıyorum ikinci ellere aynı motosiklet 81, 82 bin civarına geliyor. Bu derece ciddi bir artış var şeklinde konuştu.

TOPLU TAŞIMAYA BİNMEYE KORKUYORUM, MOTOR EN İYİ TERCİH

7 aydır motosiklet kullanmaya başladığını söyleyen 27 yaşındaki Sena Soycan da korona ile birlikte motosiklete olan ilginin de fiyatların da arttığını söyledi. Soycan, İnsanların içinde bulundukları durum da zorlaştı. Çünkü araba fiyatları çok yüksek. İnsanlar da diyor ki hem trafiğe girmeyeyim, araba almayayım çünkü bütçem ona yetmiyor, ama motor fiyatları da inanılmaz artmış durumda. Yani şöyle söyleyeyim 7 ayda benim motorum ikinci eli aynı kilometreyle 13 bin lira zamlanmış durumda. Ben 20 bin liraya almıştım. Ben 7 aydır toplu taşımaya binmedim. Geçenlerde bir muhabbet oldu binsek mi diye binemedim yani korkuyorum. Motosiklet şu an benim için en iyi tercih şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: PANDEMİDE MOTOSİKLETE İLGİ ARTTI, FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi Dünya
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Spor
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti
Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Fuat Çapa Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Kozan Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haber: PANDEMİDE MOTOSİKLETE İLGİ ARTTI, FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:42:30. #1.15#
title