Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldüDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden sarkan Erdal Taşbaş (37), dengesini kaybederek düştü.

Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden sarkan Erdal Taşbaş (37), dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceğini de değerlendiren polis soruşturma başlattı.

Olay, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından bir kişinin beton zemine düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi yerde kanlar içinde yatan Erdal Taşbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanın çevresini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü
Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü
Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü
Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 03:21:41. #1.16#

title