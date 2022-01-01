Son dakika... Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı - Haberler
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Son dakika... Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı Pakistan'da yeni yıl etkinlikleri sırasında havaya ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'da yeni yıl etkinlikleri sırasında havaya ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Pakistan'nın Karaçi şehrindeki yeni yıl kutlamaları kanlı bitti. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik tedbirleri almaya çalıştığı etkinliklerde yapılan uyarılara rağmen hava ateş açıldı. Silah seslerinin tüm şehirde yankılandığı gecede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, havaya açılan rastgele ateşler sonucunda hastaneye sevk edilen 18 kişiden biri olan 11 yaşındaki Khwaja Ajmer'in tedavi esnasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis ekipleri, çok sayıda ihbar üzerine denetimlerini sıkılaştırarak, tutuklamalar yapacağını belirtti.

Son dakika... Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

Son dakika... Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

Son dakika... Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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