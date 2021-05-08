Son dakika haber | Oynarken devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali, öldü
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Son dakika haber | Oynarken devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali, öldü

Son dakika haber | Oynarken devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali, öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde devrilen briketlerin altında kalan 3 yaşındaki Ali Efe Güner, yaşamını yitirdi.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde devrilen briketlerin altında kalan 3 yaşındaki Ali Efe Güner, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde meydana geldi. Senir Belediyesi Meclis Üyesi Hıdır Güner'in oğlu Ali Efe Güner, komşularının evinin yan tarafındaki inşaatta briketlerin üzerine tırmanmak istedi. Ancak bu sırada briketler devrildi. Briketlerin altında kalan Ali Efe Güner yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Güner kurtarılamadı.Ali Efe Güner'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün beldede toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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