Son dakika haber... Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti
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Son dakika haber... Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti

25.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:07

Bir son dakika haberine göre Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na yağan kar adeta görsel şölen oluşturdu.

Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti

IĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na yağan kar adeta görsel şölen oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak yağmur olarak görüldü. Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünün Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanlara keyifli dakikalar yaşattı. Özellikle Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, sıra dağlarla birleşen Ağrı Dağı'nı izleyerek yolculuğun tadını çıkardı. Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, ihtişamı ile kendine hayran bıraktı. Ağrı Dağı kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek adeta görsel şölen oluşturdu.

Son dakika haber... Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti
Son dakika haber... Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti
Son dakika haber... Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti
Son dakika haber... Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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