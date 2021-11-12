Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da otoyolda, daha önce yol bakımı nedeniyle bariyerin kaldırıldığı noktadan sürücüsünün karşı şeride geçmek için dönüş yapmak istediği minibüse otomobil çarptı.

ANKARA (DHA) - BURSA'da otoyolda, daha önce yol bakımı nedeniyle bariyerin kaldırıldığı noktadan sürücüsünün karşı şeride geçmek için dönüş yapmak istediği minibüse otomobil çarptı. Minibüsün yan yattığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İzmir-İstanbul- Ankara karayolu Demirtaş viyadüğünde meydana geldi. Ankara yönünde, yol bakımı nedeniyle daha önce bariyerin kaldırıldığı noktadan karşı şeride geçmek için dönüş yapmak isteyen Vehbi Özyürek yönetimindeki 17 ABN 007 plakalı minibüse, Nazlı Şentürk yönetimindeki 16 KNC 61 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada sürücüler ile minibüsteki yolcular F.E., Ü.T., B.İ. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Son dakika haber... Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

 Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

 Öğretmene isimsiz gül buketleri gönderen temizlik görevlisine 'taciz' davası

Öğretmene isimsiz gül buketleri gönderen temizlik görevlisine 'taciz' davası

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title