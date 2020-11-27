Son dakika haber! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haberi... BURSA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Selahattin Berberoğlu (62) yaralandı.

BURSA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Selahattin Berberoğlu (62) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Selahattin Berberoğlu yönetimindeki 16 HDF 65 plakalı motosiklet, 1. Köprülü Sokak'tan caddeye dönen Faik Akan (55) yönetimindeki 16 KCE 44 otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü Berberoğlu yaralandı. Selahattin Berberoğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ