Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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MALATYA (DHA) - MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ karayolu üzerinde oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 5 adet tabanca, sahte 16 şişe viski ve 26 votka ele geçirildi. Tabancalar ve sahte içkilere el koyan polis, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

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