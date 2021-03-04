Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
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Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

04.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:52
Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

Son dakika haberi: KAYSERİ'de park halindeki otomobilde 3 kişi, çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamada yaralandı.

KAYSERİ'de park halindeki otomobilde 3 kişi, çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 DF 5940 plakalı otomobilde Mustafa P. ve 2 arkadaşı, çakmak gazı çekmeye başladı. Mustafa P, bu sırada çakmakla sigarasını yakmak isteyince patlama meydana geldi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
Son dakika haber: Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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