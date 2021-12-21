Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöktü - Haberler
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Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöktü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Savrulup tabelaya çarparak yaralanan köpek, sekerek bölgeden uzaklaştı. Olayı görüp şok yaşayan kadın, dizlerinin üzerine çöktü.

MERSİN (DHA) - Dün öğle saatlerinde, Çeşmeli Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Savrulan köpek, refüjdeki tabelaya çarptı. Köpek, daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştı.

KAZAYI GÖREN KADIN DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Karşı şeritte park halindeki araçta kazaya tanık olan kadın inip olay yerine koştu. Üzüntüden dizlerinin üzerine çöken kadın, bir süre arkasından durdurmaya çalıştığı köpeğin uzaklaşması üzerine bölgeden ayrıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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