Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş

Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'da kaldırımda ölü bulunan ve iç kanamadan hayatını kaybettiği belirlenen kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara'nın (49) alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğü ve taksiciler tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı.

KÜTAHYA'da kaldırımda ölü bulunan ve iç kanamadan hayatını kaybettiği belirlenen kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara'nın (49) alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğü ve taksiciler tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı. Mekanın sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, dün saat 04.30 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara'yı getirip, kaldırıma bıraktığı görüldü. Polis, Kara'nın bir alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğünü ve taksiciler tarafından da otogar kaldırımına bırakıldığını belirledi. Ayrıca ilk otopside de Kara'nın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarında, Kara'yı otogar kaldırımına bıraktığı görülen 2 taksi sürücüsü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:47:42. #1.15#

title