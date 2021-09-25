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Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Kayseri'de, bir oto tamirhanesinde tamir edilen benzin deposunun yakıt pompasında çıkan yangında iş yerine misafir olarak gelen 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu yaşamını yitirdi, iş yeri çalışanı 2 kişi de yaralandı.

KAYSERİ (DHA) - Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde çalışan Ümit Davutoğlu ve Ali isimli iki çalışan, tamir için gelen 38 VY 569 plakalı otomobilin benzin deposunu sökerek, yakıt pompasını tamir etmeye başladı. Bu sırada iş yerine Ümit Davutoğlu'nun yeğeni Yaşar Can Davutoğlu geldi. Ümit Davutoğlu ve Ali isimli iki çalışan benzin deposunun yakıt pompasına aküyle elektrik vermek isteyince yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler dükkanı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla dükkanda bulunan Ümit Davutoğlu, Yaşar Can Davutoğlu ve Ali isimli çalışan çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yaşar Can Davutoğlu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, "Oto sanayimizde üzücü bir olay gerçekleşti. Arkadaşlar saat 20.00 civarında çalışıyormuş. Bir otomobilin benzin deposunu indirmişler, deponun pompasını tamir ederken oradan kıvılcımla aküden bir elektrik verince yangın çıkmış. Şu anda 11 yaşındaki bir kardeşimiz rahmetli oldu. Yarın cenazesi kaldırılacak. Yaralı 2 arkadaşımızda hafif sıyırıklar var. Başka bir şeyleri yok. Bizi asıl üzen o çocuğun rahmetli olması. Ona çok üzüldük. Yoksa buradaki zararı biz aşabilecek güçteyiz. Bunlar çok önemli değildi ama çocuğun ölmesi bizi derinden yaraladı. Çocuk burada çalışmıyormuş. Misafir olarak gelmiş. Buradaki ustamızın yeğeni oluyor. Çocuk yangın çıkmasıyla yukarıya kaçmış. Kendini dışarıya atamamış" diye konuştu.

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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