Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: OSMANİYE'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, 1 helikopter, 7 arazöz, 50 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. 

Mehmetli Beldesindeki Armanlığı Köyü'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Mehmetli Baraj kapakları yanında bulunan ormanlık alanda, saat 18.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 helikopter, 7 arazöz, 50 personelle yapılan yoğun müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü. 


Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
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