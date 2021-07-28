Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)
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Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre VALİ YILMAZ: ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZOsmaniye'de iki noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

VALİ YILMAZ: ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ

Osmaniye'de iki noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yerinden takip eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangınların durumu hakkında açıklamada bulundu. Dereobası noktasındaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyleyen Yılmaz, Aslantaş Barajı çevresindeki yangının ise etkisini sürdürdüğünü söyledi. Dereobası bölgesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından tamamen bir noktaya odaklanacaklarını kaydeden Yılmaz, "Aslantaş Barajı çevresindeki yangının bölgedeki elektrik tellerinden çıkan akımdan dolayı kaynaklandığını görenler var. Bu ihtimal üzerinde duruyoruz" dedi.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),


Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)
Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)
Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)
Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)
Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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