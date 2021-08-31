Son dakika haber: Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı
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Son dakika haber: Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı

Son dakika haber: Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı
Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ARTVİN'in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde taksi şoförü Gürsel Demir (40), yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan bozayı ile çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Taksi sürücüsü Gürsel Demir, Kocabey köyünde yolcu bıraktı. Demir'in ilçeye dönüşü sırasında ormanda karşısına karşısına bozayı çıktı. Taksiden inen Demir, yaklaştığı ayı ile selfie çekti, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Demir'in "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" dediği duyuluyor.  Gürsel Demir, "Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik" dedi.


Son dakika haber: Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı
Son dakika haber: Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı
Son dakika haber: Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta

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