Orman şehidinin oğlu: "Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin"
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Orman şehidinin oğlu: "Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman şehidinin oğlu: "Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin" Manavgat şehidinin evinde yas Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş: "Avukatlık ruhsat törenimi bekliyordu.

Orman şehidinin oğlu: "Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin"

Manavgat şehidinin evinde yas

Manavgat yangınında şehit olan Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş: "Avukatlık ruhsat törenimi bekliyordu. Tören sonrası 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu"

MANİSA - Antalya Manavgat'ta 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının emekli olmasına rağmen işini çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 3,5 yıldır fazladan çalışıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Avukatlık ruhsatımdan sonra 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan eşi Havva Cinbaş ve oğlu Mahmut ve kızı Tuba Cinbaş'a acı haber ulaştı. Hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın ailesine acı haberi Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz birlikte verdi. Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın Kırkağaç Orman İşletme Şefliğindeki çalışma arkadaşlarına da evine geldi. Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş taziyeleri kabul etti, şehit babası için gözyaşı döktü.

53 yaşındaki 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş'ın Adana Kozan'daki yangın için Manisa'dan yola çıktığı ancak yolda Manavgat yangınına yönlendirildiği ortaya çıktı. Manavgat'taki yanını söndürmek için günlerdir çalışan Yaşar Cinbaş'ın emekliliğinin 3,5 önce geldiği, ancak avukat olan oğlunun ruhsat törenini beklediği öğrenildi.

"Avukatlık ruhsat törenimi bekliyordu"

Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının vefatını haberlerden öğrendiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabah 10.30 sıralarında son dakika haberiyle duydum. Haberin içeriğini okuduğumda ismini görünce iş yerine gittim. Orada vefat ettiğini söylediler, kesinleşmiş. Bayramda fizikten görüşmüştük. Bayramın 2. ve 3. günü yangın ekibinde nöbetteydi. Çıkan yangınlar sonucunda yanarak şehit oldu. İşini çok seviyordu. Deli dolu bir insandı. İzmir depreminde de AFAD ile birlikte görev almıştı. 9 yıldır Kırkağaç'tayız. Babam da emekli olmuştu zaten. Yaklaşık 3,5 yıldır fazladan çalışıyordu. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Avukatlık ruhsatımdan sonra 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu" dedi.

Ormanlarda duyarsız ateş yakan ve bilerek orman yangını çıkaranlara da seslenen Cinbaş, "Herkesin vicdanına kalmış. Bu şekilde sadece insanlar değil, farklı canlılar da yanarak ölüyor. Allah bu yangını bilerek çıkaranların da cezasını versin" diye konuştu.

Şehit düşen ormancının cenazesinin Antalya'dan getirilip ilk olarak Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinin önünde tören düzenleneceği, ardından Afyonkarahisar Çay ilçesine götürülüp defnedileceği öğrenildi.

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Orman şehidinin oğlu: 'Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin'
Orman şehidinin oğlu: 'Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin'
Orman şehidinin oğlu: 'Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin'
Orman şehidinin oğlu: 'Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın

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