Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları
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Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları

Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SUÇ örgütlerine yönelik 8 ilde düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda 139 şüpheli yakalandı, 70 tabanca, 20 tüfek, bin 625 mermi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

SUÇ örgütlerine yönelik 8 ilde düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda 139 şüpheli yakalandı, 70 tabanca, 20 tüfek, bin 625 mermi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İstanbul'da gözaltına alınan K.C. isimli çete elebaşı ve adamlarının ise yabancı iş adamlarını ölümle tehdit ederek yüksek miktarlarda para talep ettikleri ve kabul etmeyen iş adamlarının iş yerlerini basarak zorla yağma yaptıkları suçlaması ile gözaltına alındıkları öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütlerine yönelik 8 ilde düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı. İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı olarak 'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi. Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan ve halen devam eden operasyonlarda şu ana kadar 8 farklı suç örgütüne mensup 171 şüpheliden 139 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.  Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 70 tabanca, 20 tüfek, bin 625 mermi, bin 125 kök hint keneviri, 49 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek ve bir sahte polis gazetesi kimlik kartı ele geçirildi. Operasyonun, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarına sınırı olan sahil kentlerindeki tatil bölgelerinde "tefecilik", "yaralama", "yasa dışı silah ticareti", "tehdit" ve "yağma" gibi eylemlere karışan çetelere yönelik olduğu öğrenildi.

YABANCI İŞ ADAMLARINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ 

Operasyonun İstanbul ayağını ise İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. İstanbul'da K.C. isimli çete elebaşı ve adamları da yakalandı. K.C. ve beraberindeki çete üyelerinin, yabancı iş adamlarını ölümle tehdit ederek yüksek miktarlarda para talep ettikleri ve kabul etmeyen iş adamlarının iş yerlerini adamlarıyla birlikte basarak zorla yağma yaptıkları suçlaması ile gözaltına alındıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 32 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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