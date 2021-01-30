Son dakika haber: Ordu'da itfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde itfaiye eri, saplandığı balçıktan kurtarılan buzağıyı bir süre sırtında taşıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde itfaiye eri, saplandığı balçıktan kurtarılan buzağıyı bir süre sırtında taşıdı.

İlçede Bolaman Irmağı çevresinde otlayan buzağı, balçığa saplanarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye erlerinden biri de buzağıyı araca kadar sırtında taşıdı. Buzağı daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli