Son dakika haber: Ordu'da 21. Geleneksel Kum Futbol Turnuvası başladı

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde organize edilen 21. Geleneksel Kum Futbol Turnuvası başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize edilen 21. Geleneksel Kum Futbol Turnuvası başladı.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, ilçenin Yalı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.

Turnuvanın açılış karşılaşmaları, Fatsa Anadolu Spor-Ünye Gençler Birliği ile Fevzi Çakmak Spor-Fatsa Yalıköy Spor arasında oynandı.

Organizasyon, 2 Ağustos'ta oynanacak final karşılaşmasının ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk