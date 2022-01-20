Son dakika haber: Okul bahçesinde çocukların kar sevinci - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Okul bahçesinde çocukların kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Okul bahçesinde çocukların kar sevinci İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı mega kenti beyaza bürüdü.

İSTANBUL (İHA) - - Okul bahçesinde çocukların kar sevinci

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı mega kenti beyaza bürüdü. Yağan karın tadını okul bahçesinde sevinçle oynayan çocuklar çıkardı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent genelini beyaza bürüdü. Yağan karın tadını Yeşilköy'de bulunan bir okulun bahçesinde sevinçle oynayan çocuklar çıkardı. Çocuklar teneffüste okul bahçesine çıkarak karda doyasıya eğlendi. Sevinçle kar oynayan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

Son dakika haber: Okul bahçesinde çocukların kar sevinci

Son dakika haber: Okul bahçesinde çocukların kar sevinci

Son dakika haber: Okul bahçesinde çocukların kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Yağan, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title