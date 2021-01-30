Son dakika haber! 'Oku, anla, kazan' projesiyle çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanacak
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Son dakika haber! 'Oku, anla, kazan' projesiyle çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanacak

30.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:19
Son dakika haber! 'Oku, anla, kazan' projesiyle çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanacak

Son dakika gündem haberine göre Başakşehir Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 'oku, anla, kazan' projesini hayata geçirdi.

Başakşehir Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 'oku, anla, kazan' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, bilgi evlerindeki kütüphanelerden yararlanan ve en az 4 kitap okuyan çocuklara, her ay sürpriz hediyeler verilecek.

Başakşehirli çocukların dijitalleşen dünyada kitaplarla daha fazla vakit geçirmesi için yola çıkan Başakşehir Belediyesi, 'oku, anla, kazan' projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte 8-15 yaş arasındaki çocuklar, ilçe genelinde bulunan ve 100 bine yakın kitap bulunduran 10 bilgi evindeki kütüphanelerden aldıkları kitapları teslim ederken bir form dolduracak.

HER AY EN AZ 4 KİTAP OKUNMASI GEREKİYOR

İçerisinde kitabı okuyanların bileceği standart soruların yer aldığı formlardan bir ay içerisinde en az 4 adet teslim eden çocuklar değerlendirmeye alınacak. Dijitalleşen dünyada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istenilen çocuklara her ay sürpriz hediyeler verilecek.

PROJE BİR YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Şubat ayı itibariyle başlayacak 'oku, anla, kazan' projesi bir yıl boyunca devam edecek. Proje ile çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Başakşehir Belediyesi, pandemi döneminde evde kalan çocukları neşelendirerek mutluluklarına ortak olmayı da hedeflediklerini duyurdu. Kitapseverler, ilçe genelindeki Akif İnan, Altınşehir, Bahçeşehir, Cemil Meriç, Cevdet Kılıçlar, Güvercintepe, Necdet Yıldırım, Şahintepe, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ve Fenertepe bilgi evlerinde kitaplarına ulaşabilecek.


Son dakika haber! 'Oku, anla, kazan' projesiyle çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanacak
Son dakika haber! 'Oku, anla, kazan' projesiyle çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanacak
Son dakika haber! 'Oku, anla, kazan' projesiyle çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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