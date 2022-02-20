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Son dakika haber: Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı.

İlçedeki Van Et Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören Mehmet Kasap'ın parmağına sıkışan yüzük için yakınları Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Gürpınar ve Tuşba grup amirliği ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda öğrencinin parmağına sıkışan yüzük titizlikle çıkarıldı. - VAN

Son dakika haber: Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

Son dakika haber: Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

Son dakika haber: Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Haberler

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