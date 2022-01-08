Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Geçtiğimiz gün Örnek Mahallesinde edinilen bilgiye göre tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.L.S.'nin sağlık ocağına geldiği ihbarı üzerine adrese giden Asayiş Büro Amirliği görevlileri, mukavemetle karşılaştı.

ANNE, SİVİL POLİSİN SİLAHINI ALDI

N.L.S. otomobile binip kaçmak isterken anne ve babası görevli polislere mukavemette bulundu. N.L.S.'nin hareket halindeki otomobilin ön camından beline kadar giren sivil polis memuru, kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmaya çalışırken bu arada anne ise sivil polisin belindeki silahı alınca ortalık bir anda karıştı.

POLİSİ OYALAYIP OĞULLARININ KAÇMASINI SAĞLADILAR

Silahının alındığını fark eden polis, harekete geçip yere düşen silahın ateş almasını önlemeye çalışırken, yaşanan arbededen faydalanan N.L.S., önündeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçmayı başardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

N.L.S.'nin anne ve babası olay sonrası polise mukavemet ve şüphelinin kaçmasına yardım etme suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaçan N.L.S.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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