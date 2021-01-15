Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
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Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz

15.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:55
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz

Bir son dakika haberine göre KONYA'da, çalışanlarının oğlunu dövdüğü iddiasıyla bastığı restoranda işletme sahibi Musa Yıldız'ı (40) tüfekle vurarak öldüren, 4 kişiyi de yaralayan Erol Albayrak (36) ile oğlu K.Y. (16) ve arkadaşı Bekir Sağlık'ın 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi.

KONYA'da, çalışanlarının oğlunu dövdüğü iddiasıyla bastığı restoranda işletme sahibi Musa Yıldız'ı (40) tüfekle vurarak öldüren, 4 kişiyi de yaralayan Erol Albayrak (36) ile oğlu K.Y. (16) ve arkadaşı Bekir Sağlık'ın 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Erol Albayrak, savunmasında, "Hangi baba evladını ateşe atar? Biz gururlu bir aileyiz" dedi.

Olay, 2018 yılının Temmuz ayında, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak'taki restoranda meydana geldi. Musa Yıldız'a ait restoran civarında motosikletiyle gezen K.Y., iddiaya göre, iş yeri çalışanları tarafından gürültü yapıp, müşterileri rahatsız ettiği ileri sürülerek, dövüldü. K.Y., daha sonra balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın yanına gidip, durumu anlattı. Albayrak da oğlu ve arkadaşı Bekir Sağlık ile beraber ellerinde tüfek ve sopalar ile restoranı bastı. Burada çıkan kavgada Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkarıp, işletme sahibi Musa Yıldız ve çalışanlar Mehmet Çerezci (40), Ahmet Altan (29), Umut Avcı (18) ile Bekir Taha Yılmaz'ı (18) ateş açarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, Erol Albayrak, oğlu K.Y. ve arkadaşı Bekir Sağlık'ı gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HANGİ BABA OĞLUNU ATEŞE ATAR?'

Tutuklu 3 sanığın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıklardan Erol Albayrak, hakkındaki 'mafya' iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Hangi baba oğlunu ateşe atar? Biz gururlu bir aileyiz. Oğlumun ve arkadaşım Bekir'in tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'SUÇ İŞLEMEK İÇİN GİTSEM HERKESİ VURURDUM'

Bekir Sağlık da savunmasında, "Haraç almaya gelmedim. Ben silahı alıp kaçtım. Kavgayı onlar başlattı. Eğer suç işlemek için gitseydim önüme gelen herkesi vururdum. Avukatımın talebi üzerine tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, olay günü yaralanan Umut Avcı'nın sağlık raporlarının tamamlanması gerektiği gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz
Oğlum dövüldü diye bastığı restoranın sahibini öldüren sanık: Gururlu aileyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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