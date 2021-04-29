Son dakika haber... Niğde Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonunda 2 tutuklama
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Son dakika haber... Niğde Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haber... Niğde Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonunda 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

Son dakika haber... NİĞDE'de, İl Göç İdaresi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NİĞDE'de, İl Göç İdaresi'ne yönelik  'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İl Göç İdaresi'nde yabancı uyruklulara geçici koruma kayıt belgesi için maddi menfaat karşılığı usulsüz işlem yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, kayıt görevlisi M.S. ile tercüman olarak görev yapan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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