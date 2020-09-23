Son dakika haber: Nevşehir'de sığınmacı ve göçmenler "Feride'm" türküsüne klip çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Nevşehir'de sığınmacı ve göçmenler "Feride'm" türküsüne klip çekti

23.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:27
Son dakika haber: Nevşehir'de sığınmacı ve göçmenler

Son dakika habere göre Nevşehir'de kamera karşısına geçen sığınmacı ve göçmenler, "Feride'm" türküsüne klip çekti.

Nevşehir'de kamera karşısına geçen sığınmacı ve göçmenler, "Feride'm" türküsüne klip çekti.

Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği İl Temsilciliği iş birliğinde hazırlanan "Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi" kapsamında, Ürgüp yöresine ait türküye klip çekildi.

Kentin çeşitli noktalarında kamera karşısına geçen Suriye, Afganistan, İran, Çin ve Kırgızistan uyruklu sığınmacı ve göçmenler ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları, Feride'm türküsünü söyledi.

Hazırlanan klip, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Volkan Bozkır Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Tisserand Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Bolu Kaza Bursa Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Nevşehir'de sığınmacı ve göçmenler "Feride'm" türküsüne klip çekti - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 12:32:07. #1.14#
title