Son dakika haber: Nevşehir'de sığınmacı ve göçmenler "Feride'm" türküsüne klip çekti

Son dakika habere göre Nevşehir'de kamera karşısına geçen sığınmacı ve göçmenler, "Feride'm" türküsüne klip çekti.

Nevşehir'de kamera karşısına geçen sığınmacı ve göçmenler, "Feride'm" türküsüne klip çekti.

Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği İl Temsilciliği iş birliğinde hazırlanan "Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi" kapsamında, Ürgüp yöresine ait türküye klip çekildi.

Kentin çeşitli noktalarında kamera karşısına geçen Suriye, Afganistan, İran, Çin ve Kırgızistan uyruklu sığınmacı ve göçmenler ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları, Feride'm türküsünü söyledi.

Hazırlanan klip, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan