Son dakika haber! Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika haber! Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama

25.10.2020 05:47 | Son Güncelleme: 25.10.2020 05:51
Son dakika haber! Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberleri: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisin yaptığı operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisin yaptığı operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde sokulacağı bilgisinin ardından, İ. A.'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Yapılan fiziki takibin sonrası ekipler otomobili durdu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler 78.86 gram eroin maddesi ele geçirirken, İ.A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, kentte bir adrese daha baskın yaptı. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 6.2 gram esrar, 3.93 gram metamfetamin maddesi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında F.A isimli şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Son dakika haber! Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haber! Nazilli'de narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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