Son dakika haber: MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN VEDA ZİYARETLERİ
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Son dakika haber: MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN VEDA ZİYARETLERİ

Son dakika haberi: EMNİYET Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İstanbul Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ilçe emniyet müdürlüklerine veda ziyareti gerçekleştiriyor.

17.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:05

EMNİYET Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İstanbul Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ilçe emniyet müdürlüklerine veda ziyareti gerçekleştiriyor.

Mustafa Çalışkan, veda ziyaretleri kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Kendisini karşılayan polislere hitap eden Çalışkan, "Vatandaş huzurluysa, ülkemiz ve İstanbul güvenliyse sizlerin büyük payı var. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailenize, çocuklarınıza selam söyleyin" dedi. Çalışkan daha sonra buradan ayrıldı.

Son dakika haber: MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN VEDA ZİYARETLERİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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