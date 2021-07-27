Son dakika haber! Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı
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Son dakika haber! Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Son dakika haber! Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberlerine göre Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, Gaziantep'ten başladı.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, Gaziantep'ten başladı.

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla Küçük Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Küçük Amal'ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla, 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacak.

Yolculuğunun ilk adımını, Suriye sınırındaki Gaziantep'in eski yerleşim yerlerinden Lala Paşa Sokağı'nda atan kukla Amal, aynı sokakta elinde fenerlerle bekleyen Türk ve Suriyeli çocuklar ile aileleri tarafından karşılandı. Ellerindeki fenerlerle sokağı aydınlatan çocukların eşliğinde Gaziantep Kalesi'nin önüne ulaşan kukla Amal, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman ışık gösterisi düzenledi, konser verildi.

Konserin ardından Karam Vakfı öğrenci ve öğretmenleri, Küçük Amal'ın yolcuğu için tasarladıkları valizi teslim etti.

Küçük Amal, çocukların uğurlamasıyla alandan ayrıldı.

Yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek eğitici kültür ve sanatsal çalışmalarda yer alacak kukla Amal, yarın Türk ve mülteci kadınların gerçekleştireceği mutfak ve masal atölyesine katılacak.

Küçük Amal, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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