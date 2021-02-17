Son dakika... MELSA kooperatifleri dünya pazarına sunuyor
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Son dakika... MELSA kooperatifleri dünya pazarına sunuyor

17.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:44
Son dakika... MELSA kooperatifleri dünya pazarına sunuyor

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman'ın girişimleri ile 1990 yılların başında başlatılan ve Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan MELSA, oluşturduğu e-ticaret ile yöresel ürünleri dünya pazarına sunuyor.

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman'ın girişimleri ile 1990 yılların başında başlatılan ve Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan MELSA, oluşturduğu e-ticaret ile yöresel ürünleri dünya pazarına sunuyor.

İl genelindeki kooperatiflerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren MELSA, 8'i farklı kooperatif ve vakıf olmak üzere, Belediye iktisadi işletme, yerel işletme ve evde üretim yapan 35 üreticiden temin edilen yöresel ürünleri tüketiciye sunuyor.

www.muglaelsanatlari.com.tr ve www.muglamelsa.com adresleri üzerinden dünya pazarına ürünlerin satışını sunan MELSA, zeytinyağı, çam balı, tarhana, erişte, aromatik yağlar, ev tekstilleri gibi 150 çeşit ürün satışa sunuluyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Durmuş Genç

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