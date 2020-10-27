Son dakika haber: Muğla'da sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Muğla'da sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti

27.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:19
Son dakika haber: Muğla'da sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ali İzzet Uslu (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ali İzzet Uslu (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Jandarma tarafından Uslu'nun evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki bulundu. 

Milas'ta yaşayan Ali İzzet Uslu, saat 16.30 sıralarında iddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uslu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali İzzet Uslu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.Bu arada jandarma tarafından Uslu'nun ölümünden sonra evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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