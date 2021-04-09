Son dakika haber... Muğla'da park halindeyken el freni çekilmeyince baraja düşen kamyonetteki kadın öldü
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Son dakika haber... Muğla'da park halindeyken el freni çekilmeyince baraja düşen kamyonetteki kadın öldü

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Muğla'da park halindeyken el freni çekilmeyince baraja düşen kamyonetteki kadın öldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde baraja düşen kamyonetteki kadın yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde baraja düşen kamyonetteki kadın yaşamını yitirdi.

Ahmet Yanık (66) kullandığı 48 H 6334 plakalı kamyonetini, Yayla Patlangıç Mahallesi Ahat mevkisindeki Eşen Barajı kenarına park etti.

Yanık'ın, el frenini çekmeden indiği kamyonet, hareket ederek baraja düştü. Kamyonet içindeki Meryem Yanık (58) ile kısa sürede suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla Yanık'ın cesedini çıkardı.

Yanık'ın kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü Yanık ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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