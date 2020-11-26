Son dakika haber... Muğla'da kanala düşen keçi kurtarıldı
26.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:40
Son dakika haber... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde boş su kanalına düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde boş su kanalına düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Salim Muşlu'ya aite keçi, Zorlar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait içinde su bulunmayan kanala düştü.
Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Muşlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kanala inen ekipler keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır