Son dakika haber: Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bariyere çarpan motosikletten fırlayıp, 10 metre yükseklikten düşen Ertuğrul Kumru (21) öldü, ehliyetsiz sürücü M.R. (22) ise yaralandı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bariyere çarpan motosikletten fırlayıp, 10 metre yükseklikten düşen Ertuğrul Kumru (21) öldü, ehliyetsiz sürücü M.R. (22) ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Akseki'ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Seydişehir'den Manavgat yönüne giden M.R. yönetimindeki 42 ZP 193 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü M.R. yola savruldu. Arkasındaki Ertuğrul Kumru ise savrulup 10 metre yükseklikten düştü.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ertuğrul Kumru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen M.R. ise ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.R.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin