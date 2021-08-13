Son dakika gündem: Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü
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Son dakika gündem: Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü Mısır'da minibüs ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

- Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü

KAHİRE - Mısır'da minibüs ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Menoufia Valiliği'ne bağlı Sedat şehrinde minibüs ile araç çarpıştı. Yetkililer, Sedat şehrindeki Kafr Daoud Yolu üzerinde minibüs ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların bir kısmı Sedat Hastanesi'ne, diğerleri ise Şebin El-Kom Eğitim Hastanesi'ne nakledildi. Bazı yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü
Son dakika gündem: Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü
Son dakika gündem: Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü
Son dakika gündem: Mısır'da minibüs ile araç çarpıştı: 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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