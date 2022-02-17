Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı 2'nci gün oturumlarına katıldı - Detaylar (1)
AA, Kasım Sakallı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı 2'nci gün programı kapsamında Gürcistan ve Ukrayna Konulu NAC Oturumu'na katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı 2'nci gün programı kapsamında Gürcistan ve Ukrayna Konulu NAC Oturumu'na katıldı.