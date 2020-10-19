Son dakika haber: Milletvekili Çelebi: "Muhtarlarımız göz bebeğimiz, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârlarıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Milletvekili Çelebi: "Muhtarlarımız göz bebeğimiz, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârlarıdır"

19.10.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:20
Son dakika haber: Milletvekili Çelebi:

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak, muhtarların geleneksel kamu anlayışının en temel unsurlarından birini teşkil ettiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak, muhtarların geleneksel kamu anlayışının en temel unsurlarından birini teşkil ettiğini belirtti.

Muhtarlık müessesinin doğrudan demokrasinin en iyi şekilde temsil edildiği köklü ve kurumsallaşmış bir yapı olduğunu söyleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, muhtarlık müessesinin doğrudan demokrasinin en iyi şekilde temsil edildiği köklü ve kurumsallaşmış bir yapı olduğunu söyledi. Muhtarların halkın taleplerine en hızlı ve doğudan cevap verebilecek, devlet ile vatandaş, merkez ile yerel arasında köprü oluşturan demokrasinin yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Çelebi, mesajında şunları söyledi:

"Muhtarlarımız bizim gözbebeğimiz, milletimizin güzide temsilcileri ve hizmetkarlarıdır. Başta Ağrılı muhtarlarımız olmak üzere özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören, demokrasimizin temel yapı taşı olarak devletimiz ve milletimiz adına özveriyle çalışan başta Ağrılı muhtarlarımız olmak tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Ercan Kesal Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Falcao Samatta Ozan Kabak Ozan Tufan Eddie Newton
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Milletvekili Çelebi: "Muhtarlarımız göz bebeğimiz, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârlarıdır" - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 12:34:48. #1.15#
title