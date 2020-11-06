AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in korona virüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in korona virüs testi pozitif çıktı

06.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:20
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in korona virüs testi pozitif çıktı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kontrol amaçlı hastaneye başvuran ve korona virüs testi yaptıran AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Atabek, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum" dedi.

-İHA-

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in korona virüs testi pozitif çıktı
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in korona virüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

İlgili Haberler

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Tarihi çarşısında korona virüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı
Tarihi çarşısında korona virüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı
Milletvekili Tülay Kaynarca, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Milletvekili Tülay Kaynarca, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Demet Evgar Yasemin Allen Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Eddie Newton Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in korona virüs testi pozitif çıktı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 21:20:39. #1.14#
title