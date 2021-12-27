Milas'ta sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas'ta sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Milas'ta sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milas'ta piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaşan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

MUĞLA (İHA) - Milas'ta piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaşan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 33 adet 100 TL, 1 adet 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan İ. K. savcılıktan, H.M.İ., S.S., T.Ç. ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest kaldı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Milas'ta sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title