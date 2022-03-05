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Son dakika haber | Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü bildirdi

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Son dakika haber | Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü bildirdi

Son dakika haberi: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştüğünü belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştüğünü belirtti.

Michel, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'daki kritik güvenlik durumunu görüştüğünü aktaran Michel, şöyle devam etti:

"İttifak, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı karşısında birlik içinde ve güçlüdür. Trajik sahneler ortaya çıkarken çatışmanın durdurulmasına ve insani durumun iyileştirilmesine odaklanmak kaçınılmazdır."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, Avrupa Birliği, AB Konseyi, Güncel, Haberler

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